Juventusnews24.com - Thiago Motta e quell’idea in attacco: «Anche lui può essere mobile». A cosa si riferisce il tecnico della Juventus

di RedazioneNews24in: le dichiarazioni delbianconero in conferenza stampa su Vlahovic alla vigilia di Club Brugge Juveha parlato in conferenza dell'bianconero in vistasfida di Champions League contro il Club Brugge esua idea su Dusan Vlahovic. Le dichiarazioni delJuve:PAROLE – «Vediamo il momento di ognuno di loro, le partite. Tantissime prestazioni buone fino ad oggi in cui non abbiamo avuto la ricompensavittoria, che è il nostro obiettivo. L'ultima partita abbiamo fatto bene, essendo superiori all'avversario e ottenendo la vittoria. InDusan può: sa giocare, sa muoversi, collegandosi con gli altri può fare perfettamente quanto fatto col Milan».