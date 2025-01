Quotidiano.net - Sito del ministero violato. L’hacker è uno studente. Cambiava i voti in pagella

Leggi su Quotidiano.net

Possiedono un’intelligenza sopraffina che permetterebbe loro di ottenere molto di più di un 6 in. Eppure nella scuola non si impegnano. Cercano vie traverse, scorciatoie illecite, che portano a conseguenze penali. Sono i giovanissimi hacker informatici. Tra loro c’è anche un 15enne cesenate, abilissimo nel padroneggiare l’utilizzo del computer, molto più dei suoi coetanei nativi digitali. Il ragazzo è stato scoperto recentemente per essere entrato illecitamente neldeldell’istruzione. Dalla sua camera di adolescente, con il suo computer, violava gli archivi ministeriali. Qui il gioco diventava entusiasmante per il giovane truffatore. Bastava un click, e il 5 in matematica, il 4 in storia e il 5 in italiano, si trasformavano tutti in 6. E lo spettro dei debiti di fine anno in qualche materia scolastica e il timore degli esami di riparazione a settembre si dissolvevano.