Cos’è l’agricoltura rigenerativa e perchè serve al pianeta

Scopri come l’agricoltura rigenerativa, spiegata dalla giornalista Silvia Lazzaris, possa diventare una chiave per salvare il pianeta. Non rivoluzionerà da sola il sistema globale, ma rappresenta uno strumento potente per ripristinare suoli degradati, combattere la desertificazione e rafforzare le comunità rurali. Un passo concreto verso un futuro più sostenibile e resiliente, che tutti noi possiamo abbracciare.

