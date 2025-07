Sui ghiacciai lombardi c’è il 45% di neve in meno | allarme riserve idriche per l’estate

Nonostante le nevicate, i ghiacciai lombardi segnano un calo del 45% di neve, allarmando le riserve idriche per l’estate. La stagione invernale-primaverile 2024-2025 si chiude con cifre preoccupanti, evidenziando un deficit che potrebbe mettere a rischio l’intero ecosistema e la disponibilità d’acqua. Un campanello d’allarme che richiede attenzione e azioni rapide per preservare il nostro patrimonio naturale.

BRESCIA – Ha nevicato ma non abbastanza: la stagione invernale-primaverile 2024-2025 si chiude con un 45% di manto nevoso in meno rispetto all’anno precedente. Lo certificano gli esperti del Centro Regionale Neve e Valanghe della direzione Tecnica Monitoraggi e Prevenzione del Rischio Naturale di Arpa Lombardia, al termine della campagna di misura Swe (Snow Water Equivalent) - l‘equivalente in acqua del manto nevoso - effettuata per quantificare la riserva idrica nivale disponibile sulle montagne lombarde. Le attività realizzate da Arpa con Enel Green Power Italia sono iniziate a metà maggio per concludersi un mese dopo, a cavallo del periodo dell’anno in cui di norma si verifica il massimo accumulo nivale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sui ghiacciai lombardi c’è il 45% di neve in meno: allarme riserve idriche per l’estate

In questa notizia si parla di: neve - meno - ghiacciai - lombardi

