Garlasco la battaglia sull’impronta 33 si combatte tra due fronti | i Poggi e Sempio da una parte la Procura e Stasi dall’altra

Nel cuore di Garlasco, la battaglia sull’impronta 33 si intensifica tra due fronti: i Poggiani e la difesa di Sempio. Tra analisi genetiche e testimonianze, il processo si trasforma in uno scontro acceso che potrebbe cambiare le sorti di un caso che ha scosso l’Italia. La verità sta emergendo, ma la domanda resta: chi ha realmente scritto quella traccia vitale?

GARLASCO (Pavia) – La battaglia tra esperti sull’ impronta 33 anticipa le divergenze anche sulle analisi genetiche, che proseguono oggi nell’incidente probatorio. L’inchiesta della Procura di Pavia sull’ omicidio di Chiara Poggi a Garlasco il 13 agosto 2007 vede infatti ormai contrapposte, su tutto, da una parte l’accusa del pm e la difesa di Andrea Sempio, come è normale, ma con l’anomalia della parte offesa apertamente schierata a sostegno dell’indagato e contro la Procura, che è invece sulle stesse posizioni della difesa di Alberto Stasi, già condannato in via definitiva per il delitto. Uno scontro palesato dalle due consulenze, in risposta a quella dattiloscopica della Procura che ha attribuito l’impronta papillare 33 a Sempio, depositate dai legali della famiglia Poggi e da quelli di Sempio appena prima che i rispettivi consulenti tornino oggi a confrontarsi con i periti dell’incidente probatorio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Garlasco, la battaglia sull’impronta 33 si combatte tra due fronti: i Poggi e Sempio da una parte, la Procura e Stasi dall’altra

