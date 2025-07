Vietato lavorare al sole Acquaroli firma lo stop L?ordinanza è in vigore da oggi al 31 agosto nella fascia oraria 12.30-16

Lavorare sotto il sole cocente è vietato, e l’ordinanza 232 di Acquaroli lo conferma: in vigore fino al 31 agosto, impedisce attività nelle ore più calde per tutelare la salute dei lavoratori. A Ancona, ieri pomeriggio, tre operai si sono trovati a smontare attrezzature sotto un sole implacabile. Un richiamo alla responsabilità e alla sicurezza sul lavoro: prevenire è sempre meglio che curare.

ANCONA Alle tre di pomeriggio di ieri sotto un sole rovente, tre manovali smontavano in piazza Pertini ad Ancona delle pesanti attrezzature, probabilmente quelle servite fino alla sera prima per il. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Vietato lavorare al sole. Acquaroli firma lo stop. L?ordinanza è in vigore da oggi al 31 agosto nella fascia oraria 12.30-16

