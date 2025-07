Palazzo a fuoco a Cherasco evacuate due famiglie

Un incendio di vaste proporzioni ha colpito Cherasco, nel Cuneese, questa sera, costringendo all’evacuazione due famiglie tra cui una bambina. Le fiamme sono divampate intorno alle 22:00 e i vigili del fuoco sono ancora al lavoro per domare le fiamme e garantire la sicurezza. Resta alta l’attenzione sulle cause, ancora sconosciute, mentre i soccorritori operano senza sosta per mettere in sicurezza la zona e limitare i danni.

Nella palazzina andata fuoco stasera a Cherasco (Cuneo), paese di circa 9.500 abitanti, erano presenti due famiglie, che sono state evacuate. Si tratta di quattro adulti e di una bambina. L' incendio è partito intorno alle 22 e al momento non vengono ancora riferite ipotesi sulle cause. I vigili del fuoco sono ancora al lavoro e continueranno nella notte per finire di spegnere le fiamme e per mettere in sicurezza ciò che rimane dell'edificio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Palazzo a fuoco a Cherasco, evacuate due famiglie

In questa notizia si parla di: fuoco - cherasco - evacuate - famiglie

Palazzo a fuoco a Cherasco, nel Cuneese: evacuazioni - Un incendio di vaste proporzioni ha scosso Cherasco, nel cuore del Cuneese, creando un clima di emergenza e preoccupazione tra i residenti.

Palazzo a fuoco a Cherasco, evacuate due famiglie; Palazzo a fuoco a Cherasco, evacuate due famiglie; Palazzo a fuoco a Cherasco, evacuate due famiglie.

Palazzo a fuoco a Cherasco, evacuate due famiglie - Nella palazzina andata fuoco stasera a Cherasco (Cuneo), paese di circa 9. Riporta quotidiano.net

Incendio a cherasco: due famiglie evacuate dalla palazzina in fiamme nella notte del 2025 - Un incendio nella palazzina di Cherasco ha costretto all’evacuazione di quattro adulti e una bambina; i vigili del fuoco hanno domato le fiamme, mentre le cause restano ancora da accertare. Lo riporta gaeta.it