4 luglio gli Usa compiono 249 anni Festeggia anche Firenze | salvo il Consolato

Firenze, 4 luglio 2025 - Oggi, 4 luglio, gli Stati Uniti d'America sono in festa per il loro 249esimo compleanno, nel giorno in cui si celebra l’anniversario dalla Dichiarazione di indipendenza del 1776. A Firenze in queste ore è arrivata la notizia sul futuro del Consolato Usa, che non chiuderà. Ad annunciarlo è stato l’ambasciatore americano in Italia, Tilman J. Fertitta. Oggi, per chi desidera fare un tuffo negli States pur rimanendo nel cuore di Firenze, l'Hard Rock Cafe anche quest'anno renderà omaggio alle sue radici ricordando la festa nazionale statunitense. Oggi il Cafe di piazza della Repubblica sarà addobbato a tema, si vestirà a stelle e strisce e a tavola proporrà una giornata dai sapori made in Usa con i piatti tipici della cucina Hard Rock che ricordano quelli tradizionali della cucina di oltreoceano. 🔗 Leggi su Lanazione.it