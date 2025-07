Bastonate tra i turisti | scoppia rissa sotto la ruota panoramica

Un pomeriggio di vacanza si trasforma in scena di uno scontro violento tra turisti a Rimini. La quiete del lungomare viene scossa da una rissa improvvisa sotto la ruota panoramica, con tiranti di bastoni pronti a brandire. Fortunatamente, le pattuglie della polizia sono intervenute tempestivamente, riportando la calma. Un episodio che scuote l’immagine di questa rinomata meta balneare e lascia spazio a molte domande sulla sicurezza e il rispetto tra visitatori.

Rimini, 4 luglio 2025 – Una zuffa a colpi di bastone a due passi dal mare, in piazzale Boscovich, di fronte agli occhi dei bagnanti di ritorno dalla spiaggia. Il tutto interrotto, praticamente sul nascere, dall’arrivo delle pattuglie della polizia di Stato. L’episodio, avvenuto verso le 17 dell’altro ieri e filmato con il telefonino da alcuni commercianti della zona, è stato denunciato dal coordinamento comunale di Fratelli d’Italia Rimini che torna ad invocare un giro di vite, sul fronte della sicurezza, nelle zone calde dell’estate riminese. “Alcuni balordi - si legge nel comunicato di Fd’I – hanno dato vita a una violenta colluttazione a colpi di bastoni nella zona del porto, nel bel mezzo di un marciapiede affollato di turisti, famiglie e operatori della movida”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bastonate tra i turisti: scoppia rissa sotto la ruota panoramica

