L’invasione di tartarughe sulla riviera romagnola | Volontari e sentinelle per salvare i loro nidi

Il ritorno delle tartarughe Caretta caretta sulle coste romagnole segna un momento di straordinario valore ecologico e di speranza per la biodiversità marina. Volontari e sentinelle si mobilitano per proteggere questi nidi, che rappresentano un fragile simbolo di rinascita del mare Adriatico. Ravenna si anima di passione e dedizione, mentre le iniziative di conservazione si intensificano per salvaguardare il loro prezioso cammino. La natura ci chiede attenzione: è il nostro turno di agire.

Ravenna, 4 luglio 2025 – C’è tutto il mare Adriatico, nel bene e nel male, all’interno dei nidi di tartaruga Caretta caretta comparsi nelle ultime settimane sulle spiagge di Riccione e di Punta Marina, nel Ravennate. CESTHA, Liberate da Cestha in collaborazione con la Guardia Costiera 2 tartarughe al largo di Marina. Nlle foto Sara Segati di Cesta libera una delle 2 tartarughe Due eventi straordinari, che fanno seguito alla nidificazione registrata nel 2023 a Milano Marittima, e che documentano come l’areale di nidificazione delle tartarughe marine si sia ufficialmente allargato fino a comprendere l’Emilia Romagna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’invasione di tartarughe sulla riviera romagnola: “Volontari e sentinelle per salvare i loro nidi”

