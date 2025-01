Romadailynews.it - Sanita’: Gemelli, novita’ radiologia interventistica al centro 10ma edizione congresso Mio-Live

Leggi su Romadailynews.it

Tutte ledellasaranno aldella due giorni di Mio-(Mediterranean Interventional Oncology, 20-21 gennaio), il meeting teorico-pratico internazionale, organizzato ogni anno al(questa e’ la decima) dal professor Roberto Iezzi e dedicato alle piu’ innovative tecniche e tecnologie di settore, oltre che alle nuove indicazioni di questo campo in costante espansione.Quest’anno i riflettori sono puntati sul trattamento mini-invasivo delle metastasi e sui registri europei. E’ quanto si legge in una nota della Fondazione policlinico universitario AgostinoIrccs.sempre piu’ protagonista del trattamento dei tumori, in maniera mirata e mininvasiva. Il suo esordio – spiega la nota – quasi 40 anni fa, e’ stato nel trattamento dell’epatocarcinoma, che resta una delle sue indicazioni principali, ribadita anche dalle recenti linee guida dell’Easl (European Association for the Study of ther).