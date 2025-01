Lortica.it - San Sebastiano: la Polizia Municipale di Arezzo si rinnova e rafforza il suo impegno sul territorio

In occasione della festa di San, patrono dellacelebra il lavoro quotidiano del corpo e dà il benvenuto a dieci nuovi agenti, portando l’organico a 93 unità. Il sindaco Alessandro Ghinelli, durante la tradizionale conferenza stampa, ha evidenziato il valore dellaper la comunità:“Il legame dellacon ilè forte e profondo. Grazie alla loro presenza costante, garantiscono sicurezza, controllo e assistenza essenziali per la nostra città”, ha dichiarato il sindaco.La giornata è iniziata con una cerimonia religiosa in Pieve officiata da don Alvaro Bardelli, seguita dall’intervento del Comandante Aldo Poponcini, che ha sottolineato la collaborazione con le altre forze die l’per l’educazione stradale nelle scuole cittadine.