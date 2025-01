Romadailynews.it - Roma: controlli in strutture ricettive in zona Termini, disposta sospensione di 2 attivita’

Sono in tutto due le, nei pressi della stazionedi, nei confronti delle quali e’ scattato il provvedimento didell’emesso dal Questore della Capitale in applicazione dell’articolo 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (Tulps).Durante il controllo amministrativo all’interno delle due, in via Varese, i poliziotti hanno rilevato che era stata aumentata la capacita’ ricettiva di alcuni posti letto rispetto a quanto effettivamente dichiarato dai titolari che sono stati denunciati, inoltre, all’autorita’ giudiziaria per non aver comunicato all’autorita’ di pubblica sicurezza i nominativi di alcune persone alloggiate all’interno.L’attenzione, infine, si e’ focalizzata sui due gestori delle stesseall’interno delle quali gli agenti hanno ‘scoperto’ l’escamotage teso a creare un vero e proprio albergo accorpando piu’come affittacamere o le cosiddette “altre forme di ospitalita’” aggirando cosi’ leggi e regolamenti.