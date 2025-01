Bergamonews.it - Presidenza de Parco delle Orobie e Bim, rinviato il voto: Fratelli d’Italia frena Lega e Pd

Bergamo. E per un tentativo fallito di allunamento del, precisamente quello del rinnovo del Cda deldel Serio, ce n’è un altro che invece è andato a buon fine. Se infatti la recente storia politicadinamiche provinciali racconta di una prova mancata, quella di Claudio Bolandrini, deto di Pasquale Gandolfi chiamato a tirare le fila degli equilibri di potere elogiche di spartizioni della cariche rispetto alle nomine di solo una settimana fa, questa volta i corsi e ricorsi, per dirla alla Vico, hanno avuto esito diverso. Anche se l’origine del tutto è ancora da andare a pescare proprio in quella poltrona mancata dalla. Con, all’ordine del giorno, la disputa per la scelta dei numeri primi di Bim e. Il Carroccio, rimasto a bocca asciutta nella disputa del rinnovo del Consiglio di amministrazione deldel Serio, dopo i mugugni e i sorrisi a denti stretti, non si è certo arreso, rilanciando e alzando la posta con la richiesta di un posto di tutto rilievo.