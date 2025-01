Ilgiorno.it - Precipitato davanti al figlio. Era all’opera nella sua azienda

Roberto Zanoletti era un imprenditore edile. Cinquantasei anni appena compiuti, un’ereditata dal padre che gli aveva insegnato tanto, compreso il mestiere di selciatore. Il, dipendente dell’impresa, lo ha visto morire sotto i propri occhi, alla ripresa dopo la breve pausa natalizia. Una tragediatragedia la prima morte sul lavoro della Bergamasca nel 2025: a Clusone, Valle Seriana, nel cortile dell’dove erano programmati interventi di manutenzione. Erano le 11 di martedì 7 gennaio quando Zanoletti è caduto dal cestello di un muletto, impiegato per raggiungere una parete da pulire con l’idropulitrice. Un volo di circa sei metri fatale per i traumi riportati dal titolare dell’attività di pavimentazione e selciatura. Zanoletti, sposato con due figli, era conosciuto: in passato aveva sistemato la pavimentazione di alcune vie del centro storico di Clusone.