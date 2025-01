Oroscopo Febbraio | Cancro

Leggi su .com

Life&People.it 22 giugno – 22 luglioCaro, l’inizio del 2025, complice Marte retrogrado nel tuo segno, ti impregna di una sensazione di immobilità. Questo momento di stasi, ti offre, in realtà, un’opportunità di introspezione, permettendoti di riconoscere e affrontare quei bisogni che fatichi a lasciar trapelare. La Stagione dell’Acquario ti risveglia come una fresca brezza di montagna, mentre Venere in Ariete, con uno scossone, aggiunge un tocco di dinamismo, spingendoti verso nuove esperienze. Fortunatamente, da metà mese, Mercurio si unisce a Saturno e Nettuno, infondendoti pensieri di tenerezza e compassione, soprattutto verso te stesso. Accarezzare le emozioni che reprimi è il primo passo verso la fioritura che Giove ti porterà da maggio. Incamminati verso questo rinnovamento, abbigliata in tonalità neutre, con l’equilibrio tra comfort e raffinatezza che può restituirti una classica camicia oversize.