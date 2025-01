Modenese incidente | 2 morti 3 feriti

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

3.51 Unmortale a Vignola in provincia di Modena ha coinvolto un'auto con 5 giovani a bordo. L'auto è uscita di strada,schiantandosi contro un muretto e capovolgendosi. Il bilancio è tragico: due ragazzi, di 18 e 24 anni, sono, mentre tre sono rimasti. I soccorsi sono intervenuti rapidamente, ma per i due giovani non c'è stato nulla da fare.Un altro giovane è stato trasportato in condizioni gravissime all'ospedale dall'elisoccorso,non gravemente anche gli altri due occupanti della vettura.