Sport.quotidiano.net - La storia. A Zerbolò una statua in memoria del piccolo Maicol

Leggi su Sport.quotidiano.net

(Pavia)Una domenica mattina a, comune con meno di 2mila abitanti in provincia di Pavia. E’ qui che era nato e cresciutoLentini, talento calcistico mai sbocciato per colpa di un destino crudele. Una malattia aveva strappato all’affetto dei suoi cari il ragazzo appena quindicenne e il suo carico di sogni la mattina del 19 maggio del 2019, ma ieri c’era tutto il suo paese a ricordarlo con affetto e commozione. In sua, infatti, è stata inaugurata una scultura in via Carlo Cazzani. Un evento voluto e realizzato dalla famiglia, di cui si è fatto portavoce il padre, Enzo Lentini, Presidente dell’Associazione, (a scopo benefico), “In campo per teLentini“. Da ieri c’è unache ricorderà, l’adolescente, cresciuto a pane e pallone: Accademia Pavese e Lombardia Uno a Milano le prime tappe di una carriera purtroppo brevissima, poi l’Accademia Inter dove le sue qualità di centrocampista erano emerse ancor di più al punto di riuscire a coronare unsogno: giocare nel settore giovanile dell’Inter, la sua squadra del cuore.