Ilrestodelcarlino.it - La Comacchiese va sotto, poi vince in trasferta. Fiorini e Gherlinzoni, sono gol per il primato

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Valsanterno 13 VALSANTERNO: A. Tonini, Castagnini, L. Valentini (12’ st Masoudi), Gallinucci, Nati, Tosi (34’ st Nappi C.), Senese (43’ st Sini), Pirazzoli (15’ st C. Valentini), M. Tonini (34’ st Izzaoui), Abiba, Bali. A disposizione: Sartiani, Nappi D., Raffini, Drei. All.: Geraci.: Campi, Minieri, Ferri, Gordini, Felloni,, Taroni, Fregnani (44’ st Tavolieri),, Noschese, Marongiu (36’ st Bushi). A disposizione: Farinelli, Vultaggio, Angelini, Grigatti, Elshazly, Grassi. All.: Candeloro. Arbitro: Leone di Ferrara. Reti: 23’ pt Bali (V), 45’ pt rig. Marongiu (C), 16’ st(C), 33’ st(C). Note: ammoniti: Bali (V), Fregnani (C). La vittoria dellaper 3-1 incontro il Valsanterno è una prestazione importante soprattutto in un campo difficile.