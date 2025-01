Ilrestodelcarlino.it - In montagna senza vestiti adatti: famiglia con due bimbi dispersa e soccorsa

Verghereto (Forlì - Cesena), 20 gennaio 2025 – Ieri sera una squadra del Soccorso alpino e speleologico della stazione monte Falco è intervenuta per recuperare una comitiva di cinque persone, con tre adulti e due bambini, residenti in provincia di Rimini. Nel tardo pomeriggio il gruppo, in cui era presente anche un 77enne, si è disperso sul massiccio del monte Fumaiolo, a Verghereto; nelle ore precedenti era giunto al rifugio Giuseppe, dove aveva sostato per ristorarsi, ma nel momento in cui ha deciso di riprendere il sentiero per fare rientro si era fatto buio. Gli escursionisti, non essendo attrezzati con torce frontali e indumenti, hanno smarrito il sentiero, complici probabilmente anche dei tronchi presenti sul percorso, che hanno fatto perdere la traccia: non è più stata ritrovata.