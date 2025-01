Glove percorsi e storie di guanti a Napoli | dal 22 gennaio mostra alla Fondazione Banco di Napoli

Leggi su Ildenaro.it

Si terrà mercoledì 22alle ore 10,30, all’Archivio storico deldidi, in via dei Tribunali 213 a, l’inaugurazione delladi. Idi: Storia, cultura e innovazione di una produzione secolare della pelle. Laè organizzata dStazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli (Ssip) e sostenuta dRegione Campania e ddi, con il supporto di Unic Concerie italiane e Lineapelle.All’evento inaugurale interverranno: Orazio Abbamonte, presidente; Edoardo Imperiale, direttore generale Ssip; Fulvia Bacchi, direttore Unic; Alessandro Pellone, presidente Chiroteca. Lacelebra il guanto in pelle come simbolo di eccellenza artigianale, sostenibilità e innovazione tecnologica.