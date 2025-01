Oasport.it - Fiere ed Eventi sportivi: piccola guida alla sopravvivenza

Lee glidi oggi non possono più permettersi di ignorare la sostenibilità. Ogni scelta organizzativa pesa, dgestione dei rifiutiqualità dei servizi offerti, ma soprattutto nel modo in cui gli sponsor scelgono di comunicare la propria presenza. In questo scenario, lo sponsor non è solo un sostenitore economico, ma un protagonista attivo del cambiamento, per questo la sua presenza deve parlare il linguaggio della sostenibilità, non è più sufficiente un logo stampato ovunque: servono azioni che parlino, visioni che lascino il segno. Ed è qui che entrano in gioco i gadget peraziendali ecosostenibili. Un dettaglio che può sembrare secondario, ma che in realtà dice molto: borse in juta resistenti, borracce in materiali riutilizzabili, taccuini in carta riciclata.