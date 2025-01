Ilgiorno.it - Festa di San Sebastiano: premiati 23 agenti di polizia locale. Chi sono e da dove vengono

Leggi su Ilgiorno.it

Varese, 20 gennaio 2025 – La Regione celebra San, patrono della, con una cerimonia a Palazzo Estense, sede del Comune di Varese. Nell’occasionestati23, provenienti da diversi Comuni della Lombardia, che sidistinti per meriti speciali in episodi avvenuti nel 2023. Con loro un riconoscimento speciale è stato consegnato al viceispettore di, Christian Di Martino, accoltellato alla stazione di Lambrate mentre cercava di fermare un marocchino che scagliava pietre ed altro materiale contro alcuni treni di passaggio. Inoltre, è stata consegnata una targa alla memoria dell’agente diNicolò Savarino, travolto e ucciso da un suv mentre stava effettuando un controllo di routine in zona Bovisa. La targa è stata ricevuta dall’agente Vincenzo Notangelo del Comando didi Limbiate, in segno di riconoscimento per il loro contributo nel perpetuare il ricordo e i valori che Savarino ha rappresentato.