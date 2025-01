Lapresse.it - Ferrari, primo giorno a Maranello per Hamilton: “Realizzo un sogno, inizia una nuova era”

Leggi su Lapresse.it

“Ci sono giorni che sai che ricorderai per sempre, e oggi, il mioda pilota della, è uno di quei giorni. Ho avuto la fortuna di raggiungere traguardi nella mia carriera che non avrei mai pensato possibili, ma una parte di me ha sempre custodito ildi guidare in rosso”. Sono le parole di Lewisin un post su Instagram nel suo. “Oggimo unaera nella storia di questa squadra leggendaria e non vedo l’ora di scoprire quale storia scriveremo insieme”, ha aggiunto il pilota 40enne, sette volte campione del mondo. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lewis(@lewis