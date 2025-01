Juventusnews24.com - Douglas Luiz Manchester City, gli inglesi tornano alla carica! La Juventus fissa le condizioni: parte solo in questi casi

di RedazioneNews24, gliper il centrocampista brasiliano. Laleper la cessioneStando a quanto spiegato da Sky Sport, ilnon molla la presa per, centrocampista che potrebbe essere in uscita dal calciomercatogià a gennaio. A patto che vengano rispettate alcune.Glivorrebbero ingaggiare il brasiliano in prestito secco, formula che dalle parti della Continassa non trova gradimento. L’idea del club bianconero, infatti, è quella di lasciarlo partire a titolo definitivo o, al massimo, in prestito con obbligo.Leggi sunews24.com