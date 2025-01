Ilgiorno.it - Violenze a Capodanno, il racconto choc della studentessa inglese: “Ho lottato per liberarmi, loro godevano della mia angoscia”

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 19 gennaio 2025 - "Afferrata e tirata da sconosciuti che mi tenevano braccia e mani", "ogni uomo che passava, una quarantina in tutto, cercava di palparmi in qualche modo, di sollevarmi il vestito, di separarmi dai miei amici o di picchiarmi", "hoperse lae si eccitavano per la mia": è ilda incubo al Daily mail19enneche ha riferito di essere stata tra le vittime delle molestie di massa in Piazza Duomo a Milano a. Secondo quanto riferito dalla 19enneuniversitaria uno degli uomini ha parlato di "violentarla" e a quel punto ha sentito che stava "lottando per la sopravvivenza", ha spiegato. Per la testimonianzagiovane britannica la Procura di Milano ha avanzato una richiesta di assistenza giudiziaria internazionale.