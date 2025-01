Sport.quotidiano.net - Vigarano regge un quarto, poi si arrende a Treviso

Leggi su Sport.quotidiano.net

Un buon primonon è bastato alla Pallacanestro, ancora priva di Visone, per espugnare il difficile parquet della Martinache, dopo aver allungato già in avvio della seconda frazione, resta sempre avanti nel punteggio, chiudendo il match sul 69-53. L’avvio della gara è caratterizzato dai ritmi alti e dal migliore start della Martina (11-7 al 5’ firmato Peresson), prima che capitan Valensin, poi soprattutto Nikolova scaldino la mano al tiro da fuori: al 9’ è 17-21, 11 punti di Nikolova, con 3/3 da tre punti, dicono chec’è, prima del break delle padrone di casa in avvio della seconda frazione che portanosul 29-21 (controbreak di 10-0 in 3’). Nei secondi 10’ le biancorosse realizzano solamente 8 punti, contro i 18 della Martina, che chiude avanti 37-29 i primi 20’.