Anteprima24.it - VIDEO e FOTO/ Folla in delirio per il Napoli: accoglienza trionfale nella notte a Capodichino

Tempo di lettura: 2 minutiIltorna a casa e trova una città in festa. Dopo il successo al Gewiss Stadium contro l’Atalanta, gli azzurri hanno fatto rientro a, poco dopo le 2.10. Ad attenderli, unaentusiasta di tifosi accalcati all’esterno dello scalo di, pronti a celebrare i loro beniamini.Il calore dei tifosi partenopei non conosce limiti di orario: cori, fumogeni e striscioni hanno animato la, trasformando l’aeroporto in una curva improvvisata. Alcuni tifosi avevano già seguito il volo di ritorno in diretta online, monitorando ogni istante del rientro della squadra prima in classifica. Già venerdì scorso, in occasione della partenza per Bergamo, centinaia di supporter si erano radunati aper incitare gli azzurri, un gesto che sembra aver portato fortuna.