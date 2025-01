Formiche.net - Vi racconto la lunga storia del protezionismo americano. Scrive Polillo

Quanto sono giustificate le lamentele americane nei confronti degli altri Paesi, fino al punto da minacciare la ritorsione dell’arma dei dazi? Per rispondere al quesito, è necessario ricordare almeno due cose. Nellaeconomica degli Stati Uniti, il deficit delle partite correnti della bilancia dei pagamenti dura da tempo immemorabile. Già durante gli anni Settanta le polemiche degli uomini della Fed contro la Bundesbank tedesca erano state roventi. Oltre Atlantico si rimproverava alle autorità di Bon (la riunificazione del Paese era di là da venire) di opporsi a una rivalutazione del marco, sebbene le partite correnti della loro bilancia dei pagamenti fossero costantemente in un forte attivo. Fu tutto inutile, i tedeschi erano disposti a tutto, ma non a sacrificare il cuore del loro mercantilismo.