Rocío Muñoz Morales sulle nozze con Raoul Bova a Domenica In | Stiamo bene così

, ospite aIn da Mara Venier nella puntata del 19 gennaio 2025, ha parlato dei momenti più importanti della sua vita, dell’arrivo in Italia, ma anche del suo rapporto con. Il loro è uno degli amori più belli dello spettacolo, molto riservato a dire il vero, lontano dalle luci accecanti dei riflettori.parla dell’amore conInAIn,ha aperto delle piccole finestre sulla sua vita privata: non si è discusso unicamente della sua carriera nella puntata condotta da Mara Venier. E c’è stato anche un momento simpatico. Perché, ammettiamolo, quando si parla die di, spesso una delle domande principali è proprio relativa alle, che non sono mai avvenute. Sono fidanzati, compagni di vita, e di fatto un matrimonio non cambierebbe nulla nel loro equilibrio di coppia, anche da genitori.