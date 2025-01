.com - Pallanuoto C / Il derby d’esordio al Team Marche Moie, 13-12 sulla Jesina

Bella gara che ha divertito e coinvolto tutti i presenti. Il commento di mister Iaricci e quello di Roberto VastolaVALLESINA, 19 gennaio 2025 – Ilvince il primoin assoluto della Vallesina superando per 13-12 laal debutto stagionale dei duenel campionato di serie C.Già alla vigilia si parlava di gara equilibrata e così è stato.Meglio la squadra di casa nei primi due tempi con gli ospiti sempre a rincorrere e recuperare i vari distacchi fino al 7-7.Palablù diper ilNel terzo parziale la partita cambia con gli uomini di Iaricci che piazzano un break di 3-0 in un minuto portandosi sul 7-10. A questo punto è la squadra di Catena che reagisce alla grande con un contro break di 5-0 per il 12-10. Laprima della fine del parziale si rifà sotto: 12-11.