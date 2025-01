Oasport.it - Pagelle slalom Wengen 2025: Norvegia dominante, Meillard a metà, Noel deluso, Italia dove sei?

Domenica 19 gennaioATLE LIE MCGRATH 10: centra il terzo successo della carriera e lo fa in una delle maniere più convincenti possibili. Ottimo nella prima manche, impeccabile anche nella seconda. Sembra persino in grado di gestire l’ultima parte dellonella quale perde circa mezzo secondo ma, ad ogni modo, conduce in porto una vittoria decisamente meritata.TIMON HAUGAN 8.5: si mangia le mani per una prima manche non al suo livello. Da decimo passa alla seconda posizione con una rimonta eccezionale. Sfiora l’impresa dato che si ferma a soli 18 centesimi dal colpaccio. Ma, come detto, senza quella prima manche nella quale aveva ceduto 99 centesimi a McGrath.HENRIK KRISTOFFERSEN 7.5: da secondo a terzo, il rammarico non può non essere evidente. Chiude a 29 centesimi dalla prima posizione ed 11 dalla seconda.