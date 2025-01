Ilrestodelcarlino.it - Muore intrappolato nell’incendio in casa, intossicata una donna

Reggio Emilia, 19 gennaio 2025 – Tragico incendio in un’abitazione a Poviglio dove un uomo ha perso la vita e unaè rimasta. È successo poco dopo le 15 in una zona residenziale interna di via Romana. Ancora da capire cosa abbia fatto scaturire le fiamme, probabilmente si tratta di un malfunzionamento della canna fumaria dando fuoco al tetto.Dalle prime informazioni raccolte sul posto, nell’abitazione viveva una coppia di anziani. Un pensionato, con problemi di deambulazione, sarebbe rimastoine qui è morto probabilmente per le esalazioni da monossido di carbonio. Mentre la coniuge sarebbe riuscita a scappare fuori ed è stata poi trasportata in ospedale con l’elisoccorso. Sul posto, oltre ai mezzi di soccorso, ci sono i vigili del fuoco al lavoro per le operazioni di spegnimento e i carabinieri che indagano per ricostruire la dinamica dell’accaduto