Mattarella ricorda Bettino Craxi nel 25 anniversario della sua scomparsa

è stata una personalità rilevante degli ultimi decenni del Novecento italiano. Parlamentare italiano ed europeo, Segretario del Partito Socialista Italiano per oltre un quindicennio, Presidente del Consiglio dei Ministri, ha impresso un segno negli indirizzi del Paese in una stagione caratterizzata da grandi trasformazioni sociali e da profondi mutamenti negli equilibri globali. Lo dichiara il presidenteRepubblica, Sergio, in occasione del 25°morte di. "Interprete autorevolenostra politica estera europea, atlantica, mediterranea sostenitrice dello sviluppo dei Paesi più svantaggiati, aperta al multilateralismo - dice ancora- lungo queste direttrici ha affrontato passaggi difficili, rafforzando identità e valoreposizione italiana.