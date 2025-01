Iltempo.it - Liberate le prime tre israeliane. Netanyahu: "Un grande giorno"

L'ufficio del Primo Ministro conferma che Romi Gonen, 24 anni, Emily Damari, 28 anni, e Doron Steinbrecher, 31 anni, sono nelle mani delle forze. «Il governo di Israele abbraccia i tre rimpatriati», afferma l'ufficio in una dichiarazione. Commovente l'abbraccio con le loro madri all'arrivo in Israele. «Il governo di Israele si impegna a restituire tutti gli ostaggi e gli scomparsi». «Il rilascio del secondo gruppo di prigionieri israeliani (ostaggi trattenuti nella Striscia di Gaza) avverrà nella serata di sabato prossimo, settimodall'entrata in vigore dell'accordo di cessate il fuoco» con Israele. Lo ha detto all'agenzia Afp da Doha un esponente di Hamas coperto da anonimato, dopo il rilascio di tre donne già avvenuto. Il primo ministro Benjaminafferma che il ritorno di Romi, Emily e Doron in Israele dalla prigionia di Hamas è «unincredibilmente toccante».