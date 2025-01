Ilrestodelcarlino.it - La Vis punta tutto sul fattore continuità. Stellone: "Non dobbiamo mai rilassarci"

"Con il coraggio e la determinazione che abbiamo sempre dimostrato di avere non vogliamo farci distrarre da una posizione di classifica che a Pesaro non si è mai vista. Siamo intenzionati a daralla bella vittoria ottenuta contro il Legnago. A Pontedera scenderà in campo la migliore formzione possibile, indipendentemente dai diffidati". È unoche pur essendo consapevole del livello mantenuto dai suoi nell’ arco di questa stagione non si adagia sugli allori. Anche alla vigilia della gara contro il Pontedera si presenta in sala stampa con una maniacale voglia di successo. Grazie a questo suo spirito, riportato in campo dai propri ragazzi, la Vis sta sorprendendo tutti. Nonostante ciò il tecnico riesce a trovare sempre qualcosa da migliorare, confermando ancora una volta la sua predisposizione al perfezionismo: "Non possiamo permetterci diperché tranne sei mesi di ottiimi risultati ad oggi ancora non abbiamo ottenuto nulla.