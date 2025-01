Primacampania.it - La vendetta del Napoli a Bergamo: Atalanta battuta 3-2

– Il, sconfitto seccamente in casa dall’all’andata, vince per la quarta stagione consecutiva al Gewiss Stadium, interrompendo la striscia positiva della squadra di Gasperini e allungando al primo posto. È stata una partita comcon il risultato rimesso in equilibrio dall’, che era passata in vantaggio prima di subire il sorpasso, e decisa Lukaku nella sola circostanza in cui è stato lasciato libero di colpire. Se ilha dimostrato di poter sopperire all’addio di Kvaratskhelia, l’ha sfoggiato la solita generosa prestazione, vanificata da errori difensivi determinanti per l’esito finale. Il primo tempo era iniziato sotto i migliori auspici per l’, passata in vantaggio con il ritrovato Retegui, ma poi penalizzata da due errori difensivi che hanno permesso aldi ribaltare il risultato con Politano, tornato al gol in A dopo quattro mesi, e McTominay.