Calciomercato.it - Inter, Inzaghi al bivio: la scelta sul futuro è già stata fatta

Leggi su Calciomercato.it

In periodo di calciomercato, tiene banco anche ildegli allenatori: ecco quale sarà quello di SimoneAnche le squadre più forti possono incappare, ogni tanto, in qualche passo falso. Ne sa qualcosa l’, che in questo 2025 ha già raccolto una sconfitta in finale di Supercoppa italiana contro il Milan e un pareggio nel recupero di campionato relativo contro il Bologna. Niente di grave e che vada in qualche modo a inficiare il livello dei campioni d’Italia, ma sicuramente segnaliessanti sul fatto che gli scudettati non siano invincibili, anzi.al: lasulè già– Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) Se lo scorso anno per la squadra di Simonesi trattò di una cavalcata solitaria e inconteverso il titolo, in questa stagione per confermarsi davanti a tutti bisognerà fare molta più fatica.