Inter-news.it - Inter-Como Women 0-0 al 45?: due occasioni per il vantaggio!

Il primo tempo della sfida tra, valida per la 15ª giornata della Serie A Femminile 2024-2025, si conclude a reti inviolate sul risultato di 0-0.FINE PRIMO TEMPO – L’impegnata in casa all’Arena Civica “Gianni Brera” di Milano, ospita il. Le nerazzurre hanno mostrato maggiore intraprendenza, ma la compatta difesa lariana e alcune imprecisioni sotto porta hanno impedito alla squadra di Gianpiero Piovani di sbloccare il risultato. La prima grande opportunità del match arriva al 26?, quando Lena Magull, protagonista di una prestazione dinamica in cabina di regia, confeziona un cross perfetto dalla sinistra. Sul secondo palo Tessa Wullaert, lasciata colpevolmente sola dalla retroguardia comasca, tenta la conclusione di prima intenzione, ma il portiere avversario, Gilardi, si esalta con unvento decisivo, negando ilall’