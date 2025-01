Ilgiorno.it - In mostra scritti e disegni, testimonianze dai lager

Unaper rendere memoria ai deportati. In occasione del Giorno della Memoria, il Comune di Arese dal 20 gennaio al 9 febbraio 2025 ospita all’Agorà unaa cura di Aned, associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti. Il titolo dellaè “In treno con Teresio Olivelli, I deportati del Trasporto 81“. "Anche quest’anno l’amministrazione ricorda le vittime della Shoah e di tutti i genocidi, che ancora oggi continuano con atrocità su popolazioni inermi in tanti Paesi nel mondo. Il nostro impegno non è volto solo alla memoria, ma a sensibilizzare i cittadini, soprattutto le nuove generazioni. Dobbiamo continuare a trasmettere valori di pace, solidarietà e tolleranza, riflettere su questi tragici capitoli della nostra storia più recente e impegnarci affinché tali sofferenze non si ripetano più", ha spiegato il sindaco Luca Nuvoli.