Il futuro della cultura L’assessore Bensi | Nuova grande mostra entro la fine dell’anno

Una programmazionele fatta di tante ’prime volte’. Obiettivi sfidanti e la certezza che Empoli possa diventare capitale di eventi slegati dalla stagionalità., ma anche turismo, gemellaggi, politiche giovanili. Facciamo il punto conincaricato Matteo. Giù il sipario sul suo primo Natale da assessore. Come è andata? "Soddisfatto. Abbiamo provato a dare un tagliole a Empoli Città del Natale con una programmazione che riempisse i luoghi di contenuti. Dal gospel alle mostre d’arte, tutto a sostegnocornice. Dobbiamo fare di più per la prossima edizione, lavorandoci in largo anticipo. Abbiamo già raccolto i primi suggerimenti dai cittadini, che chiedono di far uscire di più le iniziative dai musei e dalle chiese. Meteo permettendo, ovviamente". Ed è già Carnevale.