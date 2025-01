Ilrestodelcarlino.it - Gruppo alpinistico a rischio chiusura

Rischia di chiudere i battenti ilCai Ghiri di Romagna. Tutto si è deciso nel giro di 5 minuti. Questo l’esito dell’assemblea ordinaria delconvocata martedì alle 20.30 per eleggere il nuovo consiglio direttivo per il biennio 2025 - 2027. I consiglieri uscenti - Gabriele Sintoni, Daniele Piraccini, Davide Pedrona e Ivano Bartolozzi - hanno espresso l’indisponibilità a ricandidarsi. "Non avendo ricevuto nessuna candidatura – comunica il consiglio direttivo uscente – si è proceduto a chiedere ai presenti chi fosse disponibile". Non essendoci nessuna proposta, il presidente ha chiuso l’assemblea "allo ore 20.35". Sarà "premura del consiglio direttivo della sezione di Forlì decidere, secondo i propri tempi e modi, se riproporre un’assemblea per l’elezione di un nuovo consiglio direttivo o procedere allo scioglimento definitivo delvista la scarsa o nulla partecipazioni alle iniziative proposte".