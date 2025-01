Oasport.it - Evelin Lanthaler padrona ai Mondiali di slittino naturale: quinto titolo in carriera! Tante medaglie azzurre

ha giganteggiato aidiandati in scena a Kuehtai, dove ha conquistato iliridato a livello individuale e il quarto a squadre, imponendosi in terra austriaca insieme a Daniel Gruber (1:56.50 davanti agli austriaci Ruetz/Scheikl e ai tedeschi Walch/Dietz). La 33enne altoatesina aveva chiuso la prima giornata al momento, poi ha firmato il miglior tempo nella terza run e ha chiuso la gara con il tempo complessivo di 2:51.79.L’azzurra si è lasciata alle spalle l’austriaca Riccarda Ruetz di 1.11 secondi, mentre la medaglia di bronzo è finita al collo dell’altra italiana Jenny Castiglioni (terza a 2.31 secondi), capace di precedere la connazionale Nadine Staffler. Sesta piazza per Daniela Mittermair, Tina Stuffer ottava.Sul fronte maschile, invece, l’austriaco Michael Scheikl ha dettato legge in 2.