361magazine.com - Esclusiva 361 Magazine: al via il ripescaggio di ex concorrenti del Grande Fratello 18: “rivogliono Helena”

Leggi su 361magazine.com

Lo ha rivelato una fonte a 361: alci sarà untra iusciti: “gli hanno detto di prepararsi le valigieNon solo si attinge dalVip 5 per questa edizione del. Infatti si procederà ad undegli exdel GF 18. “Hanno detto dalla produzione di preparare le valigie perché ci sarà un. Sperano così di far rientrare“, lo ha riferito una fonte a 361in.Pare, secondo un’indiscrezione, che da quando la concorrente non è più in gioco gli ascolti non siano gli stessi. C’è stata infatti una sorta di “rivolta” social prima tra le fanpage di Shaila e la modella brasiliana, poi – si è parlato di televoto truccato ed infine è stato chiarito che c’era stato un errore nella pagina ufficiale del GF circa la domanda per il televoto ma che questo era stato eseguito regolarmente.