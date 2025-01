Ilgiorno.it - Campagna sulla sicurezza stradale. Due anni e due mesi per Barbato

Leggi su Ilgiorno.it

di Andrea Gie Nicola PalmaMILANODuee dueper falso in atto pubblico, senza l’interdizione dai pubblici uffici. È la condanna comminata due giorni fa dai giudici della Corte d’Appello all’ex comandante della polizia locale Antonio, dopo la sentenza della Cassazione che nel novembre 2023 aveva annullato la precedente assoluzione in secondo grado per l’attuale numero uno dei vigili di Melegnano. Al di là delle motivazioni, il diretto interessato, assistito dall’avvocata Fabrizia Vaccarella, fa sapere sin da ora che impugnerà il verdetto alla Suprema Corte. Il processo ruota attorno all’affidamento dell’appalto di tre filmati divulgativia Giffoni media service srl. Ae al manager della società Pietro Rinaldi è stato originariamente contestato dalla Procura di "aver commesso frode nell’esecuzione del contratto relativo al servizio in questione".