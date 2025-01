Bonus animali domestici | a quanto ammonta e quali sono i requisiti per ottenerlo

Leggi su Open.online

È stato confermato anche per il 2025 il «». Che garantisce agli aventi diritto una detrazione fiscale del 19% sull’Irpef per le spese veterinarie. La copertina, più nello specifico, riguarda le visite specialistiche, operazioni chirurgiche esami di laboratorio, farmaci prescritti dal medico. Il governo guidato da Giorgia Meloni ha previsto lo scorso anno 750mila euro per ilda spendere nel periodo compreso tra il 2024 e il 2026 (250mila euro all’anno). La detrazione è impiegabile entro un massimo di spesa pari a 550 euro indipendentemente dal numero diposseduti dal medesimo beneficiato. Si sottolinea inoltre che, per l’acquisto di medicinali, è prevista una spesa minima di 129,11 euro, al di sotto della quale non è possibile ottenere la detrazione.