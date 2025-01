Dailyshowmagazine.com - Unplugged Playlist: Intervista a Giulia Prisco e Daniele Piovani per il lancio di The Breath of the Soul

Ciao a tutti, benvenuti su! Con il nostro classico saluto che abbraccia ogni momento della giornata, vi diamo il benvenuto nel nostro spazio dedicato alla musica. Io sono Sofìa Riccaboni, e oggi ho il piacere di avere con me due ospiti speciali:, ormai presenza fissa, e, che torna a trovarci dopo il successo del suo singolo natalizio.Un nuovo progetto musicale dal cuore emozionaleci parlano del loro ultimo lavoro, Theof the, una raccolta di quattro brani strumentali registrati presso Alistudio a Milano. L’album, in uscita il 25 gennaio, promette di immergere gli ascoltatori in un viaggio tra suoni meditativi, atmosfere rilassanti e melodie evocative.La genesi del progetto, già autore di due album strumentali di musica ambient, spiega come Theof therappresenti un’evoluzione rispetto ai lavori precedenti.