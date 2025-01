Abruzzo24ore.tv - Trump lancia massiccia operazione di espulsione: 200 agenti coinvolti a Chicago

Roma - Il presidente eletto avvia un'anti-immigrazione mirata alle "città santuario", con l'obiettivo di espellere immigrati illegali con precedenti penali. Il presidente eletto Donaldha annunciato l'inizio di un'ampiadidi massa degli immigrati. A partire da martedì, subito dopo il suo insediamento alla Casa Bianca, l'prenderà il via con un blitz adella durata di una settimana, coinvolgendo circa 200. Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, l'obiettivo principale sono gli immigrati illegali con precedenti penali, inclusi reati minori come violazioni del codice della strada. Le autorità hanno precisato che chiunque si trovi presente al momento dell'arresto e sia nel Paese illegalmente verrà preso in custodia. Questa iniziativa rappresenta un chiaro messaggio alle cosiddette "città santuario", ovvero quelle amministrazioni locali che limitano la cocon le autorità federali in materia di immigrazione.