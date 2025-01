Lanazione.it - “Spogliatoi e docce al freddo”. Lucca, cresce la protesta di una mamma

, 18 gennaio 2025 – “È ormai da fine settembre che leal campo-scuola Martini sono a malapena tiepide, non si sa più come fare”. Si sfoga in questo modo Teresa Morrone, madre di due bambini iscritti all’Atletica Virtus e che si allenano nella struttura comunale dove, però, i problemi non mancano. Anche il riscaldamento neglifunzionano a malapena e ciò aggiunge ulteriore disagio a coloro che devono usufruire del servizio. L’amministrazione comunale ha ben presente il problema e sta cercando di risolverlo e di far tornare l’impianto alla piena efficenza, ma non è un’operazione così semplice.?????? I problemi si sono manifestati subito dopo l’estate ed era anche stato messo un cartello dove veniva segnalato il guasto. Prima di Natale era è stato tolto, lasciando quindi presagire la sistemazione del guasto, ma così non è stato e il problema si è ripresentato identico dopo le festività.