Ilfattoquotidiano.it - Sanità, Pnrr al palo: attive meno del 50% delle case di comunità previste (e una su tre è senza medici). Poco per gli anziani non autosufficienti

Ledidiventeranno un punto di riferimento per i cittadini, forniranno assistenza sanitaria continua grazie alla pre, sette giorni su sette, deidi famiglia e contribuiranno a ridurre il ricorso inappropriato all’ospedale, in particolar modo al pronto soccorso. Parola del ministro della Salute, Orazio Schillaci, che solo pochi giorni fa ha fatto il punto sul futuro dellaterritoriale e sul ruolo che dovranno avere idi base nella riforma del sistema salute del nostro Paese. Prevista dal, la riorganizzazione dellaterritoriale è cruciale per affrontare l’invecchiamento della popolazione e l’aumento dei malati cronici in Italia. Eppure, con la scadenza di giugno 2026 sempre più vicina, i numeri mostrano un forte ritardo: secondo l’ultimo monitoraggio dello scorso giugno,della metàdiè attivo, oltretutto con gravi carenze di personale e un’offerta di servizi limitata.